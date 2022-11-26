Kayserispor'dan Beşiktaş ve Şenol Güneş için Onur Bulut açıklaması!

Kayserispor'dan Beşiktaş ve Şenol Güneş için Onur Bulut açıklaması!

Kayserispor, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Onur Bulut için yaptığı açıklama üzerine flaş bir paylaşım yaptı. İşte Kayserispor'un o yazısı...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.11.2022- 16:56 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022- 16:59