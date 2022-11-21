Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Enzo Diaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.Takvim'in haberine göre 26 yaşındaki Arjantinli sol bek oyuncusu için Tallares Başkanı Andres Fassi, transfer görüşmeleri yapacak. Fassi, birçok menajerin de olduğu Katar'da yol haritasını da belirleyecek.

HEDEF YURT DIŞI

Siyah-beyazlılar'ın gözdesi Enzo Diaz'a Racing Club ekibi de ilgi gösteriyor. Ancak; Talleres'in başkanı doların değerinden dolayı yurt içindeki kulüplere değil, yurt dışındaki kulüplere oyuncu satışı yapmayı hedefliyor. Fassi, Katar'a önümüzdeki günlerde gitmiş olacak. Arjantin ekibinin hedefi 2-3 futbolcunun satışını yüksek bedellere gerçekleştirebilmek.

MALİYETİ 4 MİLYON $

Enzo Diaz'ın bedelini Arjantin ekibi 4 milyon dolar olarak belirledi. Enzo Hernan Diaz, 2022 sezonunda 48 maçta 3873 dakika süre aldı ve 2 gol 2 asist kaydetti. Arthur Masuaku'nun performansından memnun kalmayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sol beke mutlaka iyi bir transfer istiyor. Yönetim, sol taraf için 3 milyon dolar bütçe ayırıbiliyor.