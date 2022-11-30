2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut'ta şok gelişme! Transfer çıkmaza girdi
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Siyah beyazlılar sağ bek bölgesi için harekete geçmişti. Yönetim Kayserispor forması giyen Onur Bulut'u listesine almıştı. Ancak Kartal bu transferde geri adım attı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer için de yoğun mesai harcıyor.
Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde kulübün gündemine gelen Kayserisporlu Onur Bulut hakkında konuşmuştu.