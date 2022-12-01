Geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen ve sezon başında tekrar takıma dönen Utku'nun lisansı çıkartılmamıştı. Genç kaleciyle ilgili olarak karar verildi.

Kariyerinde Pendikspor, Sancaktepespor, Beylerbeyispor, Fatih Karagümrük takımlarında da yer alan Utku Yuvakuran, Beşiktaş ile 20 maçta görev aldı. Beşiktaş'ta sezon başında teknik heyetin aldığı karar doğrultusunda lisansı çıkarılmayan kaleci Utku Yuvakuran, ara transfer döneminde takımdan ayrılacak. Deneyimli oyuncunun, menajeri aracılığıyla Karagümrük ve Ümraniyespor'la temas halinde olduğu bildirildi. Utku'nun lisansı çıkarılmasa da takım çalışmalarında; Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'le beraber antrenmanlarda yer alıyor.

Fanatik'in haberine göre; Valerien Ismael döneminde kadroda tercih edilmeyen Utku'nun kendisini hazır tutarak kısa süre içinde Süper Lig 'de bir kulübe transfer olması bekleniyor. Siyah-Beyazlı yönetim de oyuncunun satışında kolaylık sağlayacak.