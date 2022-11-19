Beşiktaş'ta Arthur Masuaku yolcu! Şenol Güneş'in gözüne giremedi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş durmak bilmiyor. Takımına izin veren Güneş bir yandan da ayrılacak ve takviye yapılacak isimlere yöneldi. Valerien Ismael'in favori oyuncusu olan Masuaku için Güneş'ten olumsuz rapor geldi. İşte son gelişmeler... (BJK SPOR HABERLERİ)
Sezon başında İngiliz ekibi West Ham United'dan kiralanan Arthur Masuaku ilk etapta iyi bir performans sergilese de son dönemde beklentilerin altında kalmıştı. Fotomaç'ın haberine göre Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına gelen Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği ve yerine Umut Meraş'ı tercih ettiği Kongolu oyuncudan kulüp bulması istendi. Tecrübeli oyuncu da devre arası için şimdiden kulüp bakmaya başladı. Sezon sonunda 2.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Masuaku'dan çıkmayı hedefleyen siyah beyazlılar, deneyimli futbolcunun boşluğunu doldurmak için çalışmaları hızlandırdı.