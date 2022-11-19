Beşiktaş'ta Arthur Masuaku yolcu! Şenol Güneş'in gözüne giremedi

Beşiktaş'ta Şenol Güneş durmak bilmiyor. Takımına izin veren Güneş bir yandan da ayrılacak ve takviye yapılacak isimlere yöneldi. Valerien Ismael'in favori oyuncusu olan Masuaku için Güneş'ten olumsuz rapor geldi. İşte son gelişmeler... (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.11.2022- 10:39