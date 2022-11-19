Beşiktaş'tan Enzo Diaz için bir teklif daha! İşte o rakam

Siyah-beyazlılar sol bek mevkii için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın, yaz transfer döneminde gündemine gelen Enzo Diaz için yaptığı teklif ortaya çıktı. Fotomaç'ın Arjantin basınından derlediği habere göre, siyah- beyazlıların, Arjantin ekibi Talleres'in kapısını Diaz için bu yılın ortasında çaldığı belirtildi. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcu için teklifinin 2 milyon dolar'ın biraz üstünde olduğu aktarıldı. Talleres'in başkanı Fassi'nin ise bu rakamı yeterli bulmadığı ve transferi geçekleşmediği ifade edildi. Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesinin bulunan oyuncu için Beşiktaş yönetimi yeni bir teklif hazırlayacak. Bu teklifin 3 milyon dolara yakın olması bekleniyor.

Kulüp kariyerinde 162 maça çıkan 26 yaşındaki sol bek Diaz, 7 gol atarken, 10 da asist yaptı. Arjantinli oyuncu kariyerinde toplam 50 sarı kart, 5 kez sarıdan kırmızı, 1 kez de direkt kırmızı kart gördü.