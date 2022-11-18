Transfer haberi: Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevine gelmesiyle beraber kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, Ghezzal'ın yokluğu nedeniyle o bölgeye takviye yapmak istiyor. Beşiktaş, daha önceden de Galatasaray'ın gündemine gelen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte o isim...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı sebebiyle ameliyat olan ve 3-4 ay formasından uzak kalacak Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın yerine takviye yapılacak. Beşiktaş, İtalyan ekibi Parma'da oynayan Dennis Man'ı gündemine aldı.

ÇOK AMAÇLI BİR OYUNCU

Teknik direktör Şenol Güneş, Ghezzal'ın yerine transfer istedi. Araştırmalara başlayan ve birçok ligden alternatifleri değerlendiren yönetim, hummalı bir çalışma yürütüyor. Kartal'ın gündemine gelen 24 yaşında ve 1.83 boyundaki Rumen oyuncu Dennis Man, sağ açık, sol açık ve santrfor mevkilerinde oynayabilmesi sebebiyle cazip bir isim olarak görünüyor. Daha önce Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen futbolcu için Beşiktaş'ın önümüzdeki dönemde temasa geçmeyi planladığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

6.5 milyon euro değer biçilen futbolcunun, kulübü Parma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dennis Man, bu sezon Parma'da 10 maçta 3 gol üretti. Futbolcu, Romanya Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri'nde de attığı 2 golle dikkati çekmişti. Öte yandan Parma'nın kozlarından biri olan Dennis Man, takımı ile yaptığı antrenmanda klas bir gol atarak gündem oldu.