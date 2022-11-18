Bu sezon savunmaya yaptığı takviyelere rağmen istenilen performansı veremeyen siyah-beyazlılarda devre arasında, Welinton ve Montero'yu gönderip stoper takviyesi yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, önceki gün oynanan İtalya-Arnavutluk maçına yardımcısı Bayram Bektaş'ı gönderdi. Sabah'ın haberine göre, teknik ekibin radarına aldığı isim; Juventus'un yıldızı Leonardo Bonucci… Sezon sonu Çizme ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki oyuncuyla ilgili raporunu hazırlayan Bektaş, bunu Güneş'e iletti. Tecrübeli teknik adamın vereceği karara göre harekete geçilecek.



Kariyerinde Inter, Milan ve Juventus gibi 3 ezeli rakibin de formasını giyen Bonucci, mevkisinin en iyileri arasında gösteriliyor. Oyuncuya kariyeri boyunca 107 milyon Euro bonservis ödendi. 2018-19'da 35 milyon Euro'ya Juventus'a transfer olan 35 yaşındaki yıldız bu sezon, Juventus'ta 15 maçta forma giydi ve 2 gole imza attı.