Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta ilk hedef bir stoper alarak savunmayı güçlendirmek. Savunmada yaşanan soruna çözüm arayan teknik direktör Güneş, bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor. Güneş, yönetimden savunma rotasyonunun güçlendirilmesini talep etti. Tecrübeli teknik adam, kadrosunda görmek istediği isimlerin başında ise Kaan Ayhan geliyor. Sassuluo forması giyen milli futbolcu için devre arasında nabız yoklanacak. Beşiktaş, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Kaan'ı renklerine bağlamak istemişti.

TALİPLİSİ OLDUKÇA FAZLA

Fotomaç'ın haberine göre; Kaan için talipli olan tek takım Beşiktaş değil... Siyah-beyazlıların ezeli rakiplerinden F.Bahçe de yıldız oyuncu için devrede. Şu anda Sassuolo'dan 600 bin euro kazanan Kaan için sarı-lacivertliler önce 1.5 milyon euro teklif ederken, ardından rakamı 2 milyon euro'ya kadar yükseltmişti. Sezon başında G.Saray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği 28 yaşındaki stoper için teknik direktör Güneş'in raporu doğrultusunda girişimlerini hızlandıran siyahbeyazlılar, oyuncunun Beşiktaş'a sıcak bakmasını da avantaj olarak kullanarak bu transferi mutlu sonla noktalamak istiyor.

3 FARKLI MEVKİDE OYNUYOR

Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994'te Almanya'da doğdu. Şu anda İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da forma giyen Kaan anne tarafından aslen Trabzon Maçka, baba tarafından da Iğdır'lı. Milli futbolcu, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 gibi ekiplerde forma giydi. Kaan stoper dışında ön libero ve sağ bek bölgelerinde de görev yapabiliyor.

Milli yıldız profesyonel kulüp kariyerinde (alt kategoriler hariç) toplam 217 maçta forma giydi Bu periyotta 11 gol atan, 10 da asist yapan Kaan, toplam 21 gole direkt olarak katkı sağladı.