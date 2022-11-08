Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Rıdvan Yılmaz transferinde karşı karşıya!

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte arayışlar hızlandı. Başta 4 büyükler olmak üzere birçok takım ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Glasgow Rangers'a transfer olan ancak forma şansı bulamaması nedeniyle Galatasaray ve Trabzonspor'un talip olduğu Rıdvan Yılmaz'ı eski takımı Beşiktaş'ın da istediği öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2022- 15:37 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022- 15:37