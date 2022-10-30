Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Aşk hevesin bitene kadar, sevda nefesin bitene kadar diye söylemiştim, aşkla ilgili bir soru gelmişti o dönem."

"Benim için biraz zor oldu, nefes nefese geldim, uzun zamandır koşmamıştım. Çok güzel bir ambiyans vardı sahaya çıkınca. Camia için buradayız. Bu güzelliklerin sahaya yansıması lazım. Futbol adına güzel şeyler yapmak istiyoruz."

"Yeni bir hevesim, yeni bir heyecanım var. Camia için buradayız. Güzelliklerin karşılığı olması lazım. 2 idman yaptık sadece. Bugün sahadayız. Eldeki oyuncuların ne yapacağını sahada göreceğiz, değerlendireceğiz."