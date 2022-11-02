Beşiktaş Galatasaray maçı hazırlıklarına Şenol Güneş'siz devam etti!

Beşiktaş Galatasaray maçı hazırlıklarına Şenol Güneş'siz devam etti!

Beşiktaş, Süper Lig’de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. İdman Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde gerçekleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2022- 13:53 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022- 13:54