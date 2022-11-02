BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Ghezzal'dan haber var! Dönüş tarihi belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Ghezzal'dan haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta hücumun en önemli kozlarından olan Rachid Ghezzal, yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı. Son olarak Vodafone Park'ta oynanan Trabzonspor maçında yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı yarıda bırakan yıldız futbolcu, tedavi için Katar'a gitmişti. Beşiktaşlı taraftarların dört gözle beklediği Ghezzal'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2022- 12:18