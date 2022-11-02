Sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, kötü gidişat sonrası Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Ghezzal'dan haber var! Dönüş tarihi belli oldu
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta hücumun en önemli kozlarından olan Rachid Ghezzal, yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı. Son olarak Vodafone Park'ta oynanan Trabzonspor maçında yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı yarıda bırakan yıldız futbolcu, tedavi için Katar'a gitmişti. Beşiktaşlı taraftarların dört gözle beklediği Ghezzal'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Yönetim, Ismael'in yerine daha önce siyah-beyazlı kulübe 2 şampiyonluk kazandırmış olan Şenol Güneş'i takımın başına getirdi.
Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'taki ikinci dönemine iyi bir başlangıç yaptı.