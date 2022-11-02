Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi yönetecek hakem olan Halil Umut Meler, kariyerinde 5. kez bir derbiyi yönetecek. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı yönetecek hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 5. kez bir derbide düdük çalacak.

Süper Lig'de 2015-2016 sezonundan bu yana maç yöneten Halil Umut Meler, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendi aralarında yaptığı 4 derbide görev aldı.

İkişer kez Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Meler, ilk kez Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak bir derbiyi yönetecek.

HALİL UMUT MELER'İN KARİYERİNDE YÖNETTİĞİ DERBİLER ŞÖYLE:

23 Şubat 2020 / Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

19 Temmuz 2020 / Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0

21 Mart 2021 / Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

21 Kasım 2021 / Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2

BU SEZON İKİ TAKIMIN BİRER MAÇINDA GÖREV ALDI

Bu sezon 3 lig maçında görev yapan Halil Umut Meler, Galatasaray ve Beşiktaş'ın birer maçını yönetti.

Tecrübeli hakem, sarı-kırmızılı ekibin 8. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çaldı.

Meler, siyah-beyazlı ekibin ise 6. haftada sahasında yaptığı Medipol Başakşehir mücadelesini yönetti. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmayı 1-0 kaybetti.