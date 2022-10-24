Beşiktaş'ta Montero, Hatayspor karşısında da ilk 11'de yer alacak. Siyah beyazlılar'da Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın Giresunspor karşılaşmasındaki adale sakatlıkları sonrasında Trabzonspor karşılaşmasında sol stoperde Montero oynamıştı. Fotomaç'ın haberine göre; dev derbideki performansıyla beklentileri karşılayan Montero, görevine devam edecek. Başarılı oyuncu, Saiss'in tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle Akataş Hataysyor maçında da ilk 11'de olacak.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael Hatayspor maçında Montero'ya güveniyor!
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdüren Valerien Ismael, Montero'ya güveniyor. Fransız hocanın genç savunmacıya ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 24.10.2022- 13:05