Beşiktaş'ta Montero, Hatayspor karşısında da ilk 11'de yer alacak. Siyah beyazlılar'da Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın Giresunspor karşılaşmasındaki adale sakatlıkları sonrasında Trabzonspor karşılaşmasında sol stoperde Montero oynamıştı. Fotomaç'ın haberine göre; dev derbideki performansıyla beklentileri karşılayan Montero, görevine devam edecek. Başarılı oyuncu, Saiss'in tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle Akataş Hataysyor maçında da ilk 11'de olacak.