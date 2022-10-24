Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılar, sezon başında satın alma opsiyonu ile kiraladığı Dele Alli için henüz kararını vermedi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinde bonservisi ocak ayında alınırsa 6 milyon Euro, haziran ayında alınır ise 8 milyon euro opsiyon bulunuyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Dele Alli belirsizliği sürüyor.... Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Everton'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli gösterdiği etkisiz performans ile hayal kırıklığı yarattı. İngiliz yıldız şu ana kadar Siyah-Beyazlı forma altında 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist kaydetti. Yıldız futbolcu, saha içinde etkisiz görüntüsü ve maç içinde yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor. Dele Alli'nin sözleşmesinde bonservisi Ocak ayında alınırsa 6 milyon Euro, Haziran ayında alınır ise 8 milyon euro opsiyon bulunuyor.

SEZON SONU BEKLENECEK

Kara Kartal'ın Alli'nin performansından dolayı büyük çekince yaşadığı ve 2 milyon Euro'luk avantajı olmasına rağmen yıldız oyuncu için sezon sonunda harekete geçeceği öğrenildi. Trabzonspor maçında etkisiz bir görüntüsüyle taraftarların protestosuna maruz kalan Dele Alli'nin Hatay maçında kulübede olması bekleniyor.