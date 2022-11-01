Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken istatistik! Okan Buruk ve Şenol Güneş...
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi mücadelesinde Galatasaray, Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Zirve yolundaki kritik mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk ve Şenol Güneş arasında dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar...
12. haftada Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibini 2-0 yendi.
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Şenol Güneş, takımın başında çıktığı ilk maçta Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.