Şenol Güneş’le beraber geri mi dönüyor? Beşiktaş’tan Talisca bombası

Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevine geri dönmesiyle beraber hareketli günler yaşanıyor. Önceliği Dünya Kupası'na kadar Galatasaray ve Antalyaspor maçlarını kazanmak olan Beşiktaş'ta transferle ilgili olarak da sıcak bir gelişme yaşandı. Kartal'ın eski yıldızı Talisca'nın Arabistan'da mutsuz olduğu ve siyah-beyazlılara geri dönmeye hazır olduğu ifade edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2022- 09:41