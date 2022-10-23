Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve büyük beklentilerle takıma katılan Kerem Atakan Kesgin, formasına hasret kaldı. Emirhan İlkhan'ın Torino'ya gidişi sonrası orta sahaya takviye olması için alınan 21 yaşındaki oyuncu, son 6 maçın tamamında kulübede oturdu.

Beşiktaş'ın 1.4 milyon euro bonservisle Sivasspor'dan transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin formayı unuttu. Fotomaç'ın derlediği habere göre; sadece transfer olduğu ilk hafta eski takımına karşı 12 dakika sahada kalan genç futbolcu o günden bu yana hiç süre alamadı.

Emirhan İlkhan'ın Torino'ya gidişi sonrası orta sahaya takviye olması için alınan 21 yaşındaki oyuncu, son 6 maçın tamamında kulübede oturdu.