Beşiktaş'ta Hatayspor maçında Valerien Ismael'den Umut Meraş sürprizi!
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'u konuk olacak. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael son haftalarda performansından memnun olmadığı Masuaku'yu yedek kulübesine çekecek. İşte son detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor derbisinde yaptığı hatalar yüzünden taraftardan özür dileyen Masuaku için teknik direktör Valerien İsmael'in bir sürprizi var. Fotomaç'ın haberine göre sezon başından beri sürekli 11'de oynattığı Kongolu oyuncuyu kenara çekecek olan Fransız teknik adam, forma şansı bulamadığı için devre arasında ayrılmak isteyen Umut Meraş'ı sahaya sürmeyi planlıyor.