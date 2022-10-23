BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlılarda Wout Weghorst Hatayspor maçı kadrosuna alındı!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlıları zorlu mücadele öncesinde sevindiren bir gelişme yaşandı. Trabzonspor maçında sakatlanan ve sağlık durumu belirsizliği koruyan Hollandalı golcü, Hatayspor maç kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2022- 15:29