Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlıları zorlu mücadele öncesinde sevindiren bir gelişme yaşandı. Trabzonspor maçında sakatlanan ve sağlık durumu belirsizliği koruyan Hollandalı golcü, Hatayspor maç kadrosuna dahil edildi.
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Weghorst'un ilk 11'de olup olmayacağına ise maç günü karar verileceğini açıkladı.
Wout Weghorst, Hatayspor maçı kadrosuna alındı. @aspor— Sercan Dikme (@sercan_dikme) October 23, 2022
İlk 11'de oynayıp oynamayacağına maç günü sağlık heyetine danışıldıktan sonra karar verilecek.