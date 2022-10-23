Siyah-beyazlılarda tüm gözler yarın deplasmanda oynanacak Hatayspor maçına çevrilirken, teknik direktör Valerien İsmael de gözünü Cenk Tosun'a çevirdi. Fotomaç'ın haberine göre sakatlığı nedeni ile forma giyemeyecek olan Weghorst'un yerine ilk 11'de sahaya çıkacak olan 'Tosun Paşa'yla özel olarak görüşen Fransız teknik adam, tecrübeli oyuncusuna güveniyor. İsmael, Hatayspor karşılaşması öncesi Cenk'i, "Senin kaliteni iyi biliyoruz. Bu maçta da bizi uçuracak isim olacaksın. Zorlu deplasmandan alacağımız üç puanda başrolde senin olacağına eminim" diye konuşarak onu maça motive ediyor.

KİMSEYİ MAHCUP ETMEM

Tecrübeli forvet Cenk Tosun da, hocasına tüm gücünü sahaya yansıtacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Son maçta sonradan oyuna girip gol atmak güzeldi. Bu gol bana büyük moral oldu. Geldiğim günden bu yana yılmadan, moralimi bozmadan, sadece takıma katkı sağlamak için çalışıyorum. Kulübede oturmayı hiçbir zaman da sorun etmedim. Önemli olan sahadan galibiyetle ayrılmamız. Ben de atacağım gollere takımıma katkı sağlamayı çok istiyorum. Buna Hatay'da başlamak en büyük arzum. Bana güvenenleri mahcup etmem."