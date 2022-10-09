TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Arthur Masuaku'nun bonservisini alacak mı? İngilizler açıkladı

Beşiktaş'ın yıldız sol beki Arthur Masuaku ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların sezon başında West Ham United'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. İngiliz basınından Masuaku'nun, gelecek sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)