Siyah beyazlılarda son olarak Giresunspor maçı öncesi Salih Uçan'dan kötü haber gelmişti.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! İlk 11'de değişiklik geliyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda teknik patron Valerien Ismael, ilk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Kulüptan yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden Salih Uçan'ın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Tedavisine başlanan Salih Uçan, Giresunspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.