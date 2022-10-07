Kulüptan yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden Salih Uçan'ın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.