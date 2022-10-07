Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza'nın Brezilya ekiplerinin transfer listesinde olduğu gündeme geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Josef de Souza kararı! Sözleşmesi...
Spor Toto Süper Lig'de yıl sonunda ipi göğüslemek isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Josef de Souza, takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı, Brezilyalı yıldız konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-Beyazlıların kaptanının geleceği merak konusu olurken, yönetimin bu konuda harekete geçtiği öğrenildi.
Beşiktaş teknik heyeti, Brezilyalı futbolcunun performansından ve enerjisinden gayet memnun.