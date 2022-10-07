Beşiktaş 'ın sol stoper için Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan hamlelerini yapması sonrasında Francisco Montero forma yarışında geri planda kalmıştı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’ta flaş Montero gelişmesi! İspanyol basını yeni adresini duyurdu
Beşiktaş transfer haberi: Bu sezon sol stoper Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan transferleri sonrası forma bulmakta zorlanan Francisco Montero'nun ülkesine dönmek istediği kaydedildi. İşte genç savunmacıyı isteyen takım... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
İspanyol stoper, bu sezon siyah-beyazlı formayla sadece 45 dakika sahada kaldı.
Montero hakkında ülkesinden dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.