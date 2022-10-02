Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçında karşı karşıya geldi.

Beşiktaş maça, Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Josef, Dele Alli, Muleka, Redmond ve Weghorst 11'iyle başladı.

Fenerbahçe ise, Altay, Ferdi, Gustavo, Serdar, Szalai, Arao, İrfan, Crespo, Lincoln, Valencia ve Pedro 11'iyle sahaya çıktı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 bitti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 15 puana yükseldi. Süper Lig'de 7 maç yapan Fenerbahçe ise 14 puana çıktı.



Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.