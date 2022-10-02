Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbi golsüz sona erdi. Mücadeleden sonra siyah-beyazlıların yıldız ismi Rachid Ghezzal önemli açıklamalarda bulundu. Ghezzal, "Taraftarların ismimi haykırması çok harika bir histi. Futbol bu yüzden güzel. Onlara bu sevginin karşılığını vermek için sahada her şeyi yapacağım. Sahalardan uzak kaldım. %100 hazır olduğumu söyleyemem ancak sağlık ekibimiz beni çok iyi hazırlıyor." dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbi golsüz sona erdi.

Mücadeleden sonra siyah-beyazlıların yıldız ismi Rachid Ghezzal önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Rachid Ghezzal'ın sözleri:

Taraftarların ismimi haykırması çok harika bir histi. Futbol bu yüzden güzel. Onlara bu sevginin karşılığını vermek için sahada her şeyi yapacağım. Sahalardan uzak kaldım. %100 hazır olduğumu söyleyemem ancak sağlık ekibimiz beni çok iyi hazırlıyor.

Giresunspor maçında sahada olup olmayacağımı bilmiyorum. Beşiktaş büyük bir takım ve çok kaliteli oyunculara sahibiz. Hepsi değerli oyuncular. %100 olarak geri dönmek için elimden geleni yapıyorum. 20 dakikada etki gösterebildiysem ne güzel.