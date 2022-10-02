Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbi golsüz sona erdi.
Mücadeleden sonra siyah-beyazlıların yıldız ismi Rachid Ghezzal önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Rachid Ghezzal'ın sözleri:
Taraftarların ismimi haykırması çok harika bir histi. Futbol bu yüzden güzel. Onlara bu sevginin karşılığını vermek için sahada her şeyi yapacağım. Sahalardan uzak kaldım. %100 hazır olduğumu söyleyemem ancak sağlık ekibimiz beni çok iyi hazırlıyor.
Giresunspor maçında sahada olup olmayacağımı bilmiyorum. Beşiktaş büyük bir takım ve çok kaliteli oyunculara sahibiz. Hepsi değerli oyuncular. %100 olarak geri dönmek için elimden geleni yapıyorum. 20 dakikada etki gösterebildiysem ne güzel.