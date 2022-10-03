"Seyirci açısından beklentisi yüksek bir maçtı. "İki takım baskılı top oynuyor, pres yapıyor, keyifli pozisyonlar seyrederiz" dedik ama dağ fare doğurdu."
Erman Toroğlu'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sözleri! "Sınıfta kaldı"
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Zorlu derbide kazanan çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi. Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu da Beşiktaş - Fenerbahçe müsabakasını flaş sözlerle yorumladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB spor haberi)
"Yazıyı yazmaya başladığım dakikalarda, yani 88'de maçın en net pozisyonu oldu. Weghorst kafayı vurdu. Hani derler ya "Kıl payı dışarı çıktı". Maç berabere biterse iki taraf da razı olacak. Hakem için de hasar olmayacak. "Derbi böyle bitti" diyecekler."
"Yalnız benim takıldığım bir nokta var. Beşiktaş takımı inanılmaz derece ofsayta düştü."