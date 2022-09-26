Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Siyahbeyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael aradığı sol kanadı İngiltere'de buldu. Yeni Asır'ın haberine göre; Ismael, İngiltere 3. League 1 takımlarından Charlton'da kiralık olarak forma giyen Jeserun Rak Sakyi'nin izlenmesini istedi. Yönetim, bu talep üzerine Gana asıllı İngiliz futbolcuyu takibine aldı. Beşiktaş scout ekibi Charlton maçlarını mercek altına alırken, yönetimin Ocak ayında 19 yaşındaki futbolcu için resmi girişimlerde bulunacak. Chelsea altyapısında yetişen Sakyi'nin bonservisi Crystal Palace'ta bulunuyor. Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 500 bin Euro olarak dikkat çekiyor. Futbolcu, 6 maçta 2 gol atarken, 2 de asist üretti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'a genç kanat! Hedef Jesurun Rak-Sakyi
Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları erken başladı. Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Valerien Ismael, kanat bölgesine takviye istedi. Rotasını bir kez daha Ada'ya çeviren Kara Kartal'ın gündemindeki ismin ise Jesurun Rak-Sakyi olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 26.09.2022- 10:44