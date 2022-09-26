BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'a genç kanat! Hedef Jesurun Rak-Sakyi

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları erken başladı. Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Valerien Ismael, kanat bölgesine takviye istedi. Rotasını bir kez daha Ada'ya çeviren Kara Kartal'ın gündemindeki ismin ise Jesurun Rak-Sakyi olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.09.2022- 10:44