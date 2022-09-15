Beşiktaş İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti!
Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.09.2022- 15:10
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular; kondisyon ve taktik çalıştılar. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı idmanla tamamlayıp kampa girecek.