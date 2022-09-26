Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta nefesleri kesecek bir derbiye sahne olacak. Bu kritik mücadelede Beşiktaş sahasında Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sini konuk edecek. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi öne çıkan istatistikler...(BJK - FB HABERLERİ)

Bu hafta sonu Süper Lig'de oynanacak olan kritik Beşiktaş-Fenerbahçe derbi öncesi Comparisonator verileri ve Akşam'ın derlediği habere göre iki takımın ligde elde ettikleri istatistikleri karşılaştırıldı. İşte merak edilen o rakamlar;

RAKAMLAR ORTAYA KOYUYOR

Kara Kartal orta (BJK: 15.86-FB: 13.33), kafa şutları (BJK: 1.57-FB: 1), hava topu mücadelelerinde (BJK:37.86- FB: 32.17) Sarı-Lacivertliler'den sayısal olarak daha iyi istatistiklere sahip. Bu veriler sayesinde Siyah-Beyazlılar'ın oyunu havadan oynama isteğinin rakibinden daha fazla olduğunu net olarak söyleyebiliriz.

DEFANSTA AZ VAKİT GEÇİRİYOR

Fenerbahçe'nin defansif aksiyon sayısı (BJK: 158.57-FB: 125.33) düşük. Bu veriler Kanarya'nın oyunu hücuma yönelik kurduğunu ve defansta çok az vakit geçirdiğini gösteriyor

KARA KARTAL'IN LEHİNE OLABİLİR

Beşiktaş'ın top kazanma (BJK: 48.43-FB: 44.83), araya girme (BJK: 52.71-FB: 39.33) gibi rakibinin defanstan hücuma doğru geçiş yapabileceği hamlelerdeki üstünlüğü Siyah-Beyazlılar'ın lehine olabilir. Karşılaşma içindeki top kayıplarında ise (BJK: 65.57-FB: 56.5) Fenerbahçe'nin daha az kayıp yaptığı net olarak görülüyor.

FENER'İN GOL ORTALAMASI 3.33

Fenerbahçe'nin anahtar pas (BJK: 6.86-FB: 9.5), şut pası (BJK: 7.29-FB: 7.33), isabetli şut (BJK: 5.71-FB: 6.83) gibi skora dönük parametrelerde bariz bir üstünlüğü söz konusu. Kanarya maç başına 3.33 gol ortalamasıyla oynuyor. Siyah-Beyazlılar'da ise bu rakam 2.29'da kaldı.

BJK DAHA ÇOK UZUN PAS YAPIYOR

Beşiktaş'ın uzun pas istatistiklerinde Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurduğunu da söyleyebiliriz (BJK: 37.14-FB: 27.5)... Pas verilerinde (BJK: 410.14-FB: 474.33) ise Fenerbahçe'nin rakibinden daha iyi olduğunu görüyoruz. 3. bölgede yapılan paslarda da Sarı-Lacivertliler'in (BJK: 152.29-FB: 158.17) rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.