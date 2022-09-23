BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Ceyhun Kazancı'dan Yusuf Demir itirafı!
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı düzenlediği basın toplantısının ardından A Spor'a özel itirafda bulundu. Kazancı, "Yusuf Demir'le ilgilendik. Ama yabancı sayıldığı için vazgeçtik." dedi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.09.2022- 13:07
İŞTE KAZANCI'NIN SÖZLERİ:
Kazancı, A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin 'Yusuf Demir gibi Türk olup ama yerli statüsünde sayılmayan futbolcularla ilgilendiğiniz mi?' diye sorusuna şöyle yanıt verdi.
Yusuf Demir'le ilgilendik. Ama yabancı sayıldığı için vazgeçtik.