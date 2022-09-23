Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kazancıoğlu, "Ersin çok karakterli bir futbolcu. Bu camianın evladı. Buraya hayatını adamış birisi. Kaleci yeteneklerini kesinlikle tartışmıyorum. Ersin, şampiyon olmuş ve kupalar kazanmış bir futbolcu. Kontrat konusunda en ufak sıkıntı yok." dedi.