Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kazancıoğlu, "Ersin çok karakterli bir futbolcu. Bu camianın evladı. Buraya hayatını adamış birisi. Kaleci yeteneklerini kesinlikle tartışmıyorum. Ersin, şampiyon olmuş ve kupalar kazanmış bir futbolcu. Kontrat konusunda en ufak sıkıntı yok." dedi.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı gündeme dair açıklamalarda bulundu.Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı: Yoğun bir transfer dönemini geride bıraktık. 7 yabancı ve 5 Türk oyuncu transfer ettik. Bu oyuncuların toplam maaşı 13.5 milyon euro. Geçen seneye göre 10 milyon euro bir azalma yaşandı ve böylece 23.5 milyon euroluk maaş bütçesi açıldı.

"BAŞARISIZ OLDUĞUNU KABUL EDİP GİTTİ"

Karakter çok önemli. Alex Teixeira'ya parantez açmak lazım. Diğer oyuncular gitmezken Alex, başarısız olduğunu gördü ve alacaklarından feragat ederek ayrıldı.



KAZANCIOĞLU'DAN ERSİN AÇIKLAMASI!



Ersin çok karakterli bir futbolcu. Bu camianın evladı. Buraya hayatını adamış birisi. Kaleci yeteneklerini kesinlikle tartışmıyorum. Ersin, şampiyon olmuş ve kupalar kazanmış bir futbolcu. Kontrat konusunda en ufak sıkıntı yok.



"GHEZZAL'IN BİR SORUNU YOK"

Ghezzal'ın sakatlıktan başka hiçbir sorunu yok. Sahada yer alamadığı için son derece rahatsız kendisi. Ayak parmağının altındaki kapsülde bir yırtılma var ve zıplarken, koşarken onu çok rahatsız ediyordu. Sakatlığın son aşamasına geldik.

Ghezzal'ın bu hafta hastanede testleri var. O testler bittikten sonra inşallah her şey yolunda giderse gelecek hafta takımla çalışmalara başlayacak. Beklediğimizden uzun sürdü doğru ama böyle şeyler olabiliyor.



"ÇOK ÜZÜLDÜK BU KARARA"



Salih Uçan'ın Milli Takım kadrosuna alınmamasına üzüldük. Salih de üzüldü. Bunda bir kasıt aramıyoruz, mutlaka bir teknik gerekçesi vardır. Biz hak ettiğini düşünüyorduk.



"ÇİFTE STANDART VAR"



Hakem kararları ile ilgili sayın başkanımız ve yöneticilerimiz gereken tepkiyi koydu. Elbette ki rahatsızız. Bir çifte standart olduğunu düşünüyoruz."

Kuralların herkese eşit şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bazı rakiplere çalınan penaltılar bize çalınmıyor. Bunları bahane olarak kullanıp arkasına sığınmayız ancak bu tarz olaylara göz yumamayız. Yaşananları herkes görüyor. Her maçta bir standart olmalı.



Alanya maçının nasıl döndüğünü biliyorsunuz. Başakşehir maçında verilmeyen karar. Bazıları penaltı diyor, bazıları değil diyor. Ankaragücü maçında olanları herkes gördü. Bizi çok rahatsız etti.



Weghorst'un eşi hamile olduğu için sözleşme görüşmelerinden birine doktorumuzu da dahil ettik. Oyuncularımızın sosyal hayatları, çocuklarının okuyacağı okullar bizim için çok önemli. Doğum da bizim doğumumuz, çocukların okulu da bizim okulumuz.

Josef bizim kaptanımız ve bu takımın çok önemli isimlerinden bir tanesi. Daha uzun yıllar burada kalmasını istiyoruz. Kendisinin de bu yönde kararı olacağını düşünüyorum.