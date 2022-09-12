Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehir'e karşı 1-0 mağlup oldu ve bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlıların çalıştırıcısı Valerien Ismael hakeme gösterdiği tepkiden ötürü 2 sarı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Beşiktaş cephesinden yardımcı direktör Adam Murray, kırmızı kart hakkında konuştu. İşte sözleri...

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehir'e karşı 1-0 mağlup oldu ve bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Siyah-beyazlıların çalıştırıcısı Valerien Ismael hakeme gösterdiği tepkiden ötürü 2 sarı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Beşiktaş cephesinden yardımcı direktör Adam Murray, kırmızı kart hakkında konuştu.

İşte Adam Murray'nin sözleri:

Kendi hatamızdan bir gol yedik. Büyük ve önemli maçlarda bunu yapmamamız lazım. Üstünde durmamız gereken şey bu hatalar.

Son maçlarda gol atmak konusunda iyiydik. Bugün sadece bizim günümüz değildi. Bugünden olumlu çıkaracağımız birçok şey de var. Kırmızı kart gibi durumlar futbolda oluyor ancak çok enteresan kararlar oldu. Daha net olmamız gerekiyor.

Tartışmalı bir penaltı pozisyonu vardı. Bu tip kararlarda daha net olunması gerektiğini düşünüyorum.