Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael önemli açıklamalarda bulundu. Ismael, "Transferde istediğimiz işleri yaptık. Memnunuz. Şimdi yapmamız gereken bütün oyuncularımızı bir arada aynı seviyeye getirmek. Taraftarımızın önünde oynamak, o gücü hissetmek bizim için her zaman önemli. Önce kendi performansımıza odaklıyız." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehir'i konuk edecek.

Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in açıklamaları:

Zorlu bir maç olacağı kesin. Kendilerine gol atacak takım Beşiktaş. İstediğimiz işleri yaptık transfer sürecinde.

Transferde istediğimiz işleri yaptık. Memnunuz. Şimdi yapmamız gereken bütün oyuncularımızı bir arada aynı seviyeye getirmek. Taraftarımızın önünde oynamak, o gücü hissetmek bizim için her zaman önemli. Önce kendi performansımıza odaklıyız.

Taraftarımızın önünde oynamak her zaman farklı olmuştur, itici bir güç halindeler. Onların önünde oynamak bize yardımcı oluyor. Okullar açıldı, tüm Beşiktaşlı genç taraftarlara şans diliyorum.