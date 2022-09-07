Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iki ya da üç oyuncu daha kadrosuna katmak isterken siyah-beyazlı ekip rotasını İngiltere'ye çevirmişti. Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'un işini bitirdi. Tecrübeli futbolcu 1 yıl kiralık olarak siyah-beyazlıların formasını giyecek.

İngiliz futbolcu saat 15.30'da İstanbul Atatürk Havalimanında olacak.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Transfer görüşmelerine başladığımız Nathan Redmond özel uçakla saat 15:30'da Atatürk Havalimanına inecek."

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ!

İngiliz basını, Nathan Redmond ile Beşiktaş dışında, F.Bahçe ve G.Saray'ın da ilgilendiğini öne sürmüştü. Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 32 maça çıkan Redmond, 3 gol, 6 asitlik bir performans sergiledi.

Beşiktaş, Redmond'u transfer etmesi halinde Premier Lig'de forma giymiş olan 7'nci oyuncuyu kadrosuna katacak. Siyah-beyazlılar transfer döneminde Saiss, Weghorst, Fernandes, Cenk Tosun, Masuaku ve Dele Alli'yi takıma katmıştı.