Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sıkıntısı! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Beşiktaş'ta takımın önemli isimlerinden Rachid Ghezzal ile ilgili sakatlık sıkıntısı yaşanıyor. Siyah beyazlıların, ligin 2. haftasında Alanyaspor ile oynadığı maçın 45. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız oyuncu hala sahalara dönemedi. Peki Ghezzal Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi mücadelesinde forma giyebilecek mi? İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2022- 16:41