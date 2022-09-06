Ankaragücü Beşiktaş maçındaki saldırgana hapis istemi!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından, Başkent temsilcisinin taraftarı sahaya girmiş ve siyah-beyazlı futbolculara saldırmıştı. Saldırıda bulunan kişi hakkında 1 ila 3 yıl arasına kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından, Başkent temsilcisinin taraftarı sahaya girmiş ve siyah-beyazlı futbolculara saldırmıştı. Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö. hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "6222 sayılı kanunun 18'inci maddesi uyarınca, yargılaması sona erip verilecek hüküm kesinleşinceye kadar seyirden yasaklama tedbiri uygulanan Berkay Ö. hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 16/2 maddesi uyarınca Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesine, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlenmiştir" denildi.