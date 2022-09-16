"Ancak bunun parasal karşılığı olan cezanın uygulanmasını talep ediyorum. Kazandığımızda ödül varsa böyle durumlarda da ceza olmalı" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.