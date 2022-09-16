Kara Kartal'ın hocası Valerien Ismael, Başakşehir maçının 87. dakikasında Beşiktaş yedek kulübesi yakınlarında Masuaku'nun rakibine yaptığı hareketten sonra hakemin faul kararı vermesine sert tepki gösterdi.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael'den görülmemiş talep! Yönetimden bunu istedi
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu. Mücadele sonrası en çok tartışılan konu siyah beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'in, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasıydı. Fransız çalıştırıcı, gördüğü kırmızı kart sonrası yönetimden flaş bir talepte bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Ismael'in tepkisini bir süre sürdürmesi üzerine hakem Halil Umut Meler, saha kenarına gelip Valerien Ismael'e sarı kart gösterdi. Ismael, bu karara alkışlı tepki gösterince ikinci sarı karttan kırmızı görüp oyundan atıldı.