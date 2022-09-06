Eryaman Stadı'nda Ankaragücü-Beşiktaş maçından sonra yaşanan olaylar haftaya damgasını vururken, başkent ekibi bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'nın durumu belli oldu!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın deplasmanda 3-2 kazandığı Ankaragücü karşılaşması gergin anlara sahne olmuştu. Siyah beyazlıların sakatlıktan çıktıktan sonra bu sezon ilk kez şans bulan Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza maç bittikten sonra hakem Mete Kalkavan'dan kırmızı kart gördü. Yıldız futbolcunun ne kadar ceza alacağı merak ediliyor. İşte detaylar...
Sarı-lacivertli kulüp ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
İki takım seyircisi arasında geçmişe dayanan husumet önceki akşam oynanan maçın önüne geçti.