Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a bedava stoper: Dan-Axel Zagadou!
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Stoper hattına transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Dan-Axel Zagadou ismi ön plana çıktı. Beşiktaş'a bu transferde bir de rakip çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Valerien Ismael yönetiminde Süper Lig'de 10 puan toplayan siyah-beyazlılarda kadro takviyeleri sürdürülüyor.
Kadrosunu Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Romain Saiss, Cenk Tosun, Dele Alli, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku ile güçlendiren Kara Kartal'da hedef stoper transferi.