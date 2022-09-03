Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlı ekibin gündemindeki isim ise Nathan Redmond. İngiliz yıldız için Southampton ile görüşmeler başladı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlı ekibin gündemine flaş bir isim geldi.

Kara Kartal, Premier Lig'de top koşturan Nathan Redmond'un peşine düştü. İngiliz yıldız için Southampton ile görüşmeler başladı.

28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro. Oyuncunun Southampton ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ülkesinin milli takımını 1 kez terleten Redmond, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.