Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
Beşiktaş stoper transferinde gaza bastı! Hedefteki isim Denayer
Beşiktaş transfer haberi: Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda çalışmalar sürüyor. Kartal, yıllık 2.5 milyon Euro talep eden Denayer için yeni bir teklifte bulundu. İşte Beşiktaş'ın Belçikalı stoper için yaptığı teklif... (BJK spor haberi)
Kara Kartal, sağ stoper ve kanat bölgeleri için takviye yapmayı hedefliyor.
Ancak transferde son yaklaşılırken siyah-beyazlıların önceliği stoper…