Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan siyah-beyazlılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Hücum hattına alternatif bir isim arayan Beşiktaş'ta ana gündem maddesi ise Siriki Dembele. İşte detaylar...

Bu sezon Premier Lig tecrübesi yaşamış oyuncu sayısında artış olan Beşiktaş, bir ismi daha Ada futbolundan getiriyor. Beşiktaş'ta Wolverhampton'dan Romain Saiss, Everton'dan Dele Alli, West Ham United'dan Artur Masuaku ve Burnley'den Weghorst'un transferi tamamlanmıştı.

Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar son olarak Bournemouth'ta forma giyen Siriki Dembele'yi de kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın Dembele'yi kiralık olarak kadroya katmak istediği ifade edilirken, Bournemouth'la yapılan anlaşmada oyuncunun 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun da anlaşmaya dahil edileceği vurgulandı. İskoçya doğumlu olan Siriki Dembele, her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Bournemouth'a Ocak ayında transfer olan 25 yaşındaki Dembele bu sezon Premier Lig'de süre alamadı.