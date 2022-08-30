İtalyan basını duyurdu! Elayis Tavşan Beşiktaş'a doğru

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, siyah beyazlılar, NEC Nijmegen forması giyen Elayis Tavşan için anlaşma sağladı. Kartal, 21 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, siyah beyazlılar, Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen forması giyen Elayis Tavşan için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Empoli'nin de kadrosuna katmak istediği 21 yaşındaki oyuncunun tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın, genç yıldız için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği de haberde yer aldı.