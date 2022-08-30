Beşiktaş'ın forvette yüzü gülüyor. Siyah-beyazlı ekip 2014-2015 sezonundan bu yana seçtiği santrforlardan istediği performansı genel anlamda almayı başardı. Özellile Mario Gomez ve Aboubakar gibi akılda kalan oyuncuları seçen Kara Kartal, son olarak Wout Weghorts ile uçmaya devam ediyor. İşte haberin detayları... | Ali GENÇ - Detay Haber (BJK spor haberi)

Beşiktaş, transfer ettiği forvetlerden yüksek performans alıyor. 2014-2015 sezonundan bu yana kadroya birçok santrfor dahil oldu. Siyah-beyazlı ekip bu golcülerden büyük oranda olumlu performans aldı.

DEMBA BA

İngiltere Premier Ligi'nde gösterdiği başarılı performans ile son olarak Chelsea'de forma giyen Demba Ba, 2014-2015 yaz transfer döneminde takıma dahil oldu. Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 18 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Senegalli golcü, UEFA Avrupa Ligi'nde de büyük katkı verdi. Ba 8 karşılaşmada 5 gol ve 2 asist ile siyah-beyazlıların en önemli isimlerinden birisi oldu.

MARIO GOMEZ

Bayern Münih forması ile dünya futbolunu sarsan Mario Gomez, kötü geçirdiği Fiorentina döneminden sonra 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'a kiralık geldi. Burada geçirdiği 1 yıl ile akıllara kazının 'Alman Panzeri' Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 26 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

VINCENT ABOUBAKAR

2016-2017 sezonunda Porto'dan kiralanan Vincent Aboubakar, ilk haftalarda beklenen katkıyı sağlayamadı. Aman geçtikçe lige damgasını vuran golcü oyuncu, 27 Süper Lig maçında 12 gol attı ve 4 gol pası verdi. Ayrıca Aboubakar, UEFA Şampiyonlar Ligi Grupları'nda Kara Kartal adına 3 gol kaydetti.

Kamerunlu santrforun ikinci Beşiktaş dönemi de olumlu geçti. 2020-2021 sezonunda sakatlıklarla boğuştuktan sonra Beşiktaş'a dönen golcü oyuncu, performansı ile kafalardaki soru işaretlerini dağıttı. Aboubakar 26 Süper Lig maçında 15 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

CENK TOSUN

2013-2015 sezonunda Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan milli golcü, siyah-beyazlı formayı 4 sezon giydi. Özellikle Aboubakar ile farklı bir uyum yakalayan golcü oyuncu 4 sezonda toplam 146 karşılaşmaya çıktı. Cenk tüm kulvarlarda 67 gol atarken 14 gol pası verdi. Milli golcü bu performansı ile 22.5 milyon euro karşılığında Everton'a transfer oldu. İngiliz kulübü ile sözleşmesi biten Cenk, şu anda siyah-beyazlı formayı giyiyor.

BURAK YILMAZ

2018-2019 sezonunda Beşiktaş'a dönen Burak Yılmaz, ilk dönemine nazaran çok daha üstün bir performans gösterdi. Beşiktaş ile o sezonda 22 maça çıkan eski milli golcü 16 gol attı. Yılmaz gollerinin yanına da 1 asist ekledi.

WOUT WEGHORST

Bu sezonun başında Burnley'den kiralanan Weghorst, Beşiktaş formasını şu ana kadar 4 kez giydi. Hollandalı golcü bu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Weghorst, Mario Gomez'in unutulmayan performansının üstüne çıkacak gibi duruyor.