Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Son olarak Everton forması giyen yıldız futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sol kanat için Siriki Dembele ile temas halinde olan siyah-beyazlılar, stoper hattına ise Kaan Ayhan ya da Jason Denayer'dan birini kazandırmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Siyah-Beyazlılar, Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kiralamak için harekete geçmişti. Futbolcunun kiralanması konusunda uzlaşma sağlanırken, satın alma bedeli konusunda görüşmeler devam ediyor. Fanatik'in haberine göre; Tyler Boyd ve Ajdin Hasic'i gönderip yabancı kotasında yer açmak üzere olan yönetim, bu operasyonu bu hafta içinde tamamlayıp Dembele'yi kiralık olarak Kara Kartal'a kazandırmayı amaçlıyor. Bournemouth menaceri Scott Parker da Dembele'ye Beşiktaş'a gidiş izni vermişti. Parker, İngiliz basınına, "Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Sürekli oynamak isteyen bazı oyuncularımız var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız. Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak" sözlerini sarf etmişti.

DENAYER'IN TALİPLERİ ARTIYOR

Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ederken, Fransa basınından ilginç bir iddia geldi. Foot Mercato'nun haberine göre adı Beşiktaş ile anılan Jason Denayer'e Fransa'dan da talipler var. Haberde oyuncunun ilk tercihinin Beşiktaş olduğu belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı: "Rennes, Denayer transferi için bir kez daha oyuncu cephesiyle görüşme yapacak. Denayer transferde önceliği Beşiktaş'a vermiş durumda. Beşiktaş anlaşmayı tamamlamaya çalışıyor. Denayer düzenli oynayarak Dünya Kupası'nda Belçika kadrosunda olmak istiyor."

KAAN AYHAN ISRARI SÜRÜYOR

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalırken Kartal'ın hedefinde yerli oyuncular var. Yabancı kuralı nedeniyle yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın peşini bırakmıyor. Oyuncunun kulübü Sassuolo'yla temaslarını sürdüren yönetim, tecrübeli stoperi ikna etti ama henüz İtalyan kulübünün 6 milyon Euro'luk bonservis ısrarını kıramadı.

KORAY GÜNTER'DEN VAZGEÇİLDİ

Beşiktaş, sağ stoper olarak transfer etmek istediği Koray Günter'den beklediği sonucu alamadı. Uzun süredir görüşülen 28 yaşındaki futbolcunun yerli konusunda da avantaj sağlayacağı düşüncesiyle kadroya dahil edilmesi planlanıyordu. Daha önce 800 bin Euro teklif edilen Koray, 1.7 milyon Euro talep etmiş ancak Kartal'dan ret cevabı almıştı.

