Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond'u kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Nathan Redmond'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Southampton kulübü de Nathan Redmond'un bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş ayrıca Redmond transferine özel bir video yayınladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ!



Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond, sağlık kontrolünden geçti.



Detaylı kan tetkikleri yapılan Redmond; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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