A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Beşiktaş - Sivasspor maçını köşesinde değerlendirdi.

İşte o yazı:

Önceki gün Trabzon-G.Saray, dün Konya-F.Bahçe'yi seyrettikten sonra Beşiktaş çöldeki vaha gibi oldu. İlk yarı gözlerimizin pası silindi. Beşiktaş kadrosunun şu özelliği var; aynı tip futbolcu az... Birbirini tamamlayan futbolcular var. Belki öyle milletin dediği gibi çilek filan yok. Hepsi var. Şeftali, üzüm, incir var... İyi harmanlanırsa ortaya lezzetli bir şey çıkıyor. Dün gördüğüm en önemli olay şu; bütün futbolcular pres yapıyor. Hiç biri kaçak oynamıyor. 1-2-3 adam almayabilir ama bu presi yaparsan 4. adam alır. Diğer takımlarda gördüğüm 'Arkadaşım girsin, seken topu ben alırım' diyorlar, biraz fazla uyanıklar. İlk yarı Beşiktaş bunu mükemmel yaptı. İkinci yarı 3-0'ın üzerine çok da fazla maça asılmadılar. Beşiktaş'ta bir santrfor var müthiş... Adam hem fizikli hem de kimyası iyi. Zaten Weghorst çıkarken de bütün stat onun hakkını verdi. Bakınız yüksek ücretli transferlerle takım kurulmaz. Takım sahada kendini yüzde yüz gösterecek ahlaklı, birbirine yardım eden futbolculardan kurulur. Yani takım olursan başarılı olursun. Beşiktaş'ta bu ışık göründü. Umarım devam ederler biz de iyi maçlar izleriz. Dün yayıncı kuruluşa abone olanlar da memnun oldu, tribüne gidenler de... Herkesin gözünün pası silindi.